Adesso che tutte le formalità tra Daniele De Rossi e la Roma sono sbrigate, la società comincerà a premere sull'acceleratore per costruire una squadra con vista Champions. Questo, almeno; è quello che si aspetta il tecnico e che ha comunicato alla proprietà nelle segrete stanze di Trigoria, nelle quali ha tracciato i profili e fatto i nomi dei calciatori che vorrebbe con sé quanto prima, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Pubblicamente ha scelto di non esporsi sul budget di mercato e su quali elementi della rosa non sono più utili al progetto. Lo stile comunicativo di Daniele non è mai andato in contrasto con la società a differenza del suo predecessore Mourinho, ma questo non significa che non ci siano sollecitazioni o frustrazioni per un mercato ancora in stand-by. DDR preferisce lavorare a fari spenti e si aspetta che quando tornerà dalle ferie in Sicilia qualcosa sia stato già definito. Le difficoltà a chiudere gli affari sono concrete, gli Europei stanno gonfiando i prezzi dei cartellini e per una squadra come la Roma, che ha bisogno di una parziale rifondazione, è un ostacolo da arginare. Come? O cercando giovani giocatori che sono in procinto di esplodere, ma che al momento sono nell'ombra, oppure, incassando dalle cessioni. In attacco, il progetto è di piazzare Abraham in Premier ad almeno 30 milioni e comprare due giocatori (un titolare e un vice). Ecco perché prima di chiudere con profili come Strand Larsen, uno dei tanti che stanno tenendo sottocchio a Trigoria, bisognerà prima accertarsi di avere fondi in cassa. L'attaccante norvegese del Celta Vigo classe 2000 è osservato da Ghisolfi al pari di altri, ma potrebbe costare 20 milioni (ha una clausola da 50 che gli spagnoli sono disposti a trattare).