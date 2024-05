De Rossi elogia la squadra ma non ci sta: “L’errore dell’arbitro Colombo è pesante”

Il punto ottenuto dalla Roma contro la Juventus, fa rimpiangere De Rossi di non aver centrato la vittoria, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il tecnico ha consapevolezza che si sarebbe potuto fare di più contro una delle rose più forti del campionato. A fine gara era amareggiato perché la prestazione la sua squadra avrebbe meritato di più: "Se penso che 48 ore fa eravamo qui incerottati dopo una partita intensa e hanno fatto una prestazione così in crescendo, posso solo che essere orgoglioso. I pareggi non ci fanno piacere, ma sono orgoglioso di come giocano i ragazzi, di come si aiutano. Hanno voglia di arrivare all'obiettivo. Ci sono calciatori che hanno fatto 10mila minuti da quando sono arrivato". Tra questi c'è anche Paulo Dybala che da quando è arrivato De Rossi ha trovato più continuità. L'argentino è stato sostituito al minuto 45 per un dolore all'adduttore. Ha chiesto il cambio per non peggiorare la situazione. Sul mancato secondo giallo a Weah il tecncio ha detto: "Colombo è bravissimo, ha arbitrato benissimo, ma ha commesso un errore pesante".