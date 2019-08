De Rossi, debutto alla Bombonera e primo successo con il Boca Juniors

Daniele De Rossi ha finalmente esaudito il sogno di disputare una partita alla Bombonera nelle file del Boca, riporta Gianluca Lengua su “Il Messaggero”. La scorsa notte Daniele ha giocato per 90’ nello stadio più caldo del mondo ed è stato protagonista nella vittoria contro l’Adovisi per 2-0 (Tevez, Salvio). Il pubblico in delirio gli ha dedicato cori e striscioni (sugli spalti si leggeva “DDR core di Roma”), oltre a un’ovazione al suo primo tackle e alla sua prima palla giocata. Amore che è sbocciato anche tra El Shaarawy e i tifosi dello Shanghai Shenhua dopo la doppietta segnata grazie a un cucchiaio e a un pallonetto.