Un attacco da rifondare o quasi. Il pacchetto offensivo composto da Dovbyk, Abraham e Shomurodov verrà valutato fin dai primi giorni del ritiro. L'ucraino nella passata stagione ha convinto a fasi alterne, ma offerte non sono arrivate. Nella giornata di ieri l'agente di Artem ha fatto chiarezza sul futuro rispondendo a tono sulle voci di mercato: "Dovbyk resterà alla Roma. Sono in contatto tutti i giorni con la dirigenza e nessuno ha mai parlato di una sua cessione. Il resto sono delle assurdità. Gasperini punterà su di lui. Nel suo primo anno ha realizzato 17 gol, ha fatto meglio di alcune leggende della Roma come Dzeko e Voller". Liundovsky - come riporta Daniele Aloisi su Il Messaggero - ha poi dato un altro indizio: "La Roma comprerà un attaccante. È normale che un top club voglia rinforzarsi". Nella lista dei giallorossi per rinforzare l'attacco c'è sempre il nome di Krstovic. Si allontana, invece, Lucca. La Roma farà un tentativo per Bonny. Il centravanti del Parma piace a Gasperini, ma c'è la forte concorrenza dell'Inter. Per rinforzare l'attacco occhi anche su due esterni: Paixao (seguito dall'Atalanta) e Ezzalzouli.