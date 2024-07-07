Un raduno (anticipato di qualche ora) per pochi intimi. Secondo quanto riportato da Stefano Carina su Il Messaggero, tra nazionali assenti, acquisti ancora in divenire e 8 calciatori che hanno già salutato, nel pomeriggio a Trigoria ci saranno tanti volti giovani. Tra questi, uno dei più emozionati sarà il baby Sangaré. Uno scenario destinato a cambiare già nei prossimi giorni, quando De Rossi si augura di poter abbracciare almeno Le Fée: con il Rennes si tratta da due settimane e l'accordo (18 milioni più bonus) è ormai in dirittura d'arrivo. Nell'attesa, DDR può riconsolarsi con Dybala. Sì, perché Paulo sarà presente dal via. In una stagione dove la Roma vuole cambiare look e dar vita ad un nuovo progetto tecnico, l'argentino è l'assicurazione sull'ambizione del nuovo corso. Paulo vuole capire tante cose. In primis che obiettivi si pone il club per il prossimo anno. L'argentino vuole giocare in una squadra che possa ambire a vincere qualcosa, Coppa Italia o Europa League che sia e punti ad un posto in Champions. Dopo la delusione per la mancata partecipazione alla Copa America, ha vissuto un'estate all'insegna del relax. Si aspettava una telefonata da Ghisolfi che non è arrivata. Il 1 luglio è scattata intanto la clausola rescissoria che gli permette di liberarsi per 12 milioni. Il contratto, ad oggi, non è un problema. Paulo guadagnerà 8 milioni (7+1) maturati nel biennio giallorosso e nella prossima stagione gli basterà disputare il 50% delle partite per avere l'accordo esteso fino al 2026. Non si tratta quindi di soldi ma di progetti. In settimana, poi, arriveranno a Roma anche i suo agenti, Novel e Antun che incontreranno Ghisolfi.