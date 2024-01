DDR, prove di futuro

Cosa ha portato Daniele De Rossi? Intanto i punti. Sei in due partite, cinque in più delle rispettive nel girone di andata, ovvero pari con la Salernitana e sconfitta a Verona. Un mini score che lancia la Roma a ridosso del quarto posto, anche se quella dei giallorossi è una posizione virtuale, visto che Fiorentina, Napoli e Lazio devono recuperare una partita, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. C'è da lavorare, ha detto Daniele dopo la sfida dell'Arechi. Giusto, e c'è tanto da lavorare. Però farlo con due vittorie sulle spalle è più facile. La Roma non gioca (an-cora) bene, anche questo - come i punti- è evidente ai più, ma è da apprezzare il coraggio del tecnico, che ha voluto tagliare subito il ponte con il passato, provando a dare alla squadra istruzioni diverse, prendendosi dei rischi. La Roma ha sempre un atteggiamento propositivo, cerca di tenere più giocatori possibili sopra la linea della palla, portando la linea difensiva lontano dal portiere: l'idea è quella di avere la palla e di dominare il gioco, con un possesso rapido.