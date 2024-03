DDR pensa alla staffetta Aouar-Baldanzi. Sulle fasce tocca a Karsdorp e Angeliño

Quella di oggi sarebbe una chance unica per l’algerino. Arrivato in estate a parametro zero, non è riuscito ad entrare nemmeno nelle grazie di Mourinho che lo ha utilizzato con il contagocce

Redazione 17 marzo 2024 (modifica il 17 marzo 2024 | 08:54)

Con l’infortunio di Dybala sarebbe dovuta scattare nuovamente l’ora di Baldanzi. Ma tra la fatica accumulata con il Brighton e una prestazione che non ha certo rubato l’occhio, nell’allenamento di ieri De Rossi ha provato Aouar nel terzetto offensivo insieme a Lukaku ed ElShaarawy. Prove - spiega Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - che inducono a pensare che Aouar possa partire oggi dal 1’ per poi lasciare a partita in corso il posto a Baldanzi, in una classica staffetta tra i due. Si tratterebbe solo di una partita, perché Paulo dovrebbe rientrare in tempo per la ripresa con il Lecce. Una partita, però, determinante per la rincorsa al quarto posto.

In Inghilterra, Baldanzi ha avuto l’opportunità di partire titolare. È stato acquistato a gennaio proprio per dare respiro all’ex Juve vittima troppo spesso di infortuni muscolari. Inutile girarci intorno: non utilizzarlo quando ce n’è bisogno alimenterebbe qualche perplessità. La sua prestazione nel primo tempo con il Brightonnon ha convinto, probabilmente perché dal centrocampo in giù erano tutti concentrati ad arginare la squadra di De Zerbi. Nella ripresa, invece, qualcosa è cambiato. Nulla di esaltante, sia chiaro, ecco perché De Rossi sta riflettendo se schierare Aouar. In seconda battuta c’è Bove. Quella di oggi sarebbe una chance unica per l’algerino. Arrivato in estate a parametro zero, non è riuscito ad entrare nemmeno nelle grazie di Mourinho che lo ha utilizzato con il contagocce. In difesa cambieranno gli esterni: spazio a Karsdorp e Angeliño, la coppia centrale sarà Mancini-Ndicka.

