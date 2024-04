DDR, non solo gioia: “Noi lasciati soli”

Il meglio lo aveva dato in campo. In quell'esultanza che per una trentina di secondi lo ha riportato calciatore. Lui in mezzo ai suoi ragazzi, divertiti a vederlo saltare come un grillo fino al dischetto del rigore, urlando come un forsennato, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Così, quando si presenta in sala stampa, gli restano soltanto gli occhi furbetti, di chi sa di averla combinata grossa. Felice come un bambino ma allo stesso tempo lucido. Perché la gioia, l'esultanza, l'importanza di questi tre punti, non gli fanno dimenticare lo sgarbo ricevuto dalla Lega Calcio: "Una botta di adrenalina così ha valore doppio ma lì ci fermiamo. Tre punti importantissimi ma la nostra frustrazione veniva da altro. Abbiamo partite difficili e ci sentivano in dovere e in diritto di chiedere un aiuto per la gara con il Leverkusen e ci è stato negato. Lo avete capito ma lo ripeto ancora una volta, ci ha dato abbastanza fastidio. Giocare contro i campioni della Bundesliga, squadra imbattuta, con un giorno in meno di riposo, credo sia un precedente unico in Italia. È incredibile che non venga aiutata una squadra in questo senso. Forse ci ha smosso qualcosa, poi il karma a volte si ripresenta con regali succulenti. Prepareremo la partita con il Napoli con due giorni di tempo, di fronte ad una squadra che forse è in ritiro da una settimana. Pochi alibi, ci faremo trovare pronti come contro l'Udinese anche se sono due cose completamente diverse. Saremo comunque all'altezza". E come se si fosse tolto un macigno dallo stomaco.