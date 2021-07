Darboe rinnova, Veretout si ferma. Ecco Rui Patricio: “Pronti a vincere”

Il centrocampista esploso nel finale della scorsa stagione, firmerà il nuovo contratto con i giallorossi per altri quattro anni a 500 mila euro a salire

Ebrima Darboe resterà alla Roma: il centrocampista esploso nel finale della scorsa stagione, firmerà il nuovo contratto con i giallorossi per altri quattro anni a 500 mila euro a salire scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Ieri a Trigoria sono stati avvistati anche i procuratori di Pellegrini : di ufficiale c'è che hanno parlato con De Sanctis del futuro di Ciervo e Zalewski , confermati in prima squadra da Mourinho . Inevitabile, però, che il discorso sia scivolato anche su Lorenzo, ma per approfondirlo bisognerà attendere la prossima settimana, quando l’interlocutore sarà Pinto.

Nella giornata di ieri Veretout ha subito un altro stop, accusando un fastidio al quadricipite femorale della coscia destra che lo tiene fermo ormai da tre mesi. Non rientrerà prima di dieci giorni e quindi salterà l'amichevole di domenica. L'affare per Xhakaha subito una frenata dovuta alle pretese dell’Arsenal, che ha alzato la richiesta a 23 milioni di euro, mentre per Vina dovrebbe sbloccarsi nel fine settimana. L’unico acquisto è Rui Patricio, presentato ieri in conferenza stampa: “Ho accettato la Roma per l’importanza del club e per Mourinho. Cercherò di ambientarmi il prima possibile, insieme possiamo aspirare a vincere e raggiungere obiettivi importanti“.