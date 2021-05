Darboe cala il poker e studia per restare nella rosa di Mou

Il giovane centrocampista ha convinto Fonseca e sarà lui a posizionarsi davanti alla difesa nel 4-1-4-1

Darboe non si ferma più. Dopo aver smaltito i crampi di domenica sera è tornato ad allenarsi. Ha convinto ancora Fonseca, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, e sarà lui a posizionarsi davanti alla difesa nel 4-1-4-1. Una continuità per il classe 2002 a tal punto che forse è arrivato il momento di archiviare la favola: il gambiano è diventato realtà. Chi lo incrocia a Trigoria racconta di quanto il ragazzo sia spensierato. Casa e campo, tranne una cena con il suo inseparabile amico Ndiaye della Primavera in un ristorante vicino Trigoria. Ora non passa più inosservato e quindi la sorpresa è stata di qualche tifoso che si è avvicinato per chiedergli una foto o un autografo. Ebrima ha risposto con il solito sorriso timido. Timidezza che si trasforma in personalità in campo. Non ha paura di sbagliare. Contro il Crotone 62 passaggi totali e 60 riusciti. Quello che sorprende di più è che il 40% siano stati in verticale.