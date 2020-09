Dan e Ryan Friedkin esultano ai gol di Veretout in un Olimpico “caldo”

Dan Friedkin all’Olimpico per la prima da presidente della Roma. Un big match come quello con la Juventus all’esordio in cui ha esultato due volte per la doppietta di Veretout: Dan si è alzato e ha scambiato il pugno prima con il figlio Ryan e poi con il Ceo Fienga, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

Soddisfazione a metà perché la formazione di Fonseca in superiorità numerica e con tre occasioni da gol nitide avrebbe dovuto portare a casa i tre punti: “Abbiamo fatto una buona partita, ma in undici contro dieci dovevamo gestirla meglio e vincere per forza. Non dobbiamo perdere palla così facilmente” ha detto Veretout a Sky Sport.

Dan Friedkin, come consuetudine, ha tenuto un profilo: è arrivato all’Olimpico per tempo, ha tenuto uno scambio veloce di battute con i dirigenti della Juventus e l’ingresso in tribuna d’onore è stato a 15 minuti dal fischio d’inizio. Quello apparso più sciolto è stato il figlio Ryan che ha anche accennato a un gesto d’incoraggiamento nei confronti della squadra, ha parlato assieme al padre per tutto il pre-partita ed entrambi hanno ascoltato l’inno guardando la Curva Sud vuota.

I mille fortunati spettatori, però, hanno regalato lo stesso momenti di tifo “vero”: cori d’incitamento ai giallorossi e anche “normali” insulti ai bianconeri.