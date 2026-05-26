È già l'alba di una nuova stagione, la prima in Champions League dell'era Friedkin. Ora c è il futuro da programmare per provare nuovamente ad alzare l'asticella. Ryan ieri non ha partecipato alla festa a Trigoria ma nelle prossime ore è atteso nel quartier generale. La prima pietra da mettere è il nuovo direttore sportivo. Massara è pronto all'addio e in pole per sostituirlo c'è D'Amico. Spazzata via la concorrenza del Milan (il suo arrivo era legato alla permanenza di Furlani) è pronto per riabbracciare Gasperini dopo l'esperienza a Bergamo. Scelto il ds - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - si farà la Roma seguendo le linee guida del tecnico non solo sul mercato. Le prossime mosse dei Friedkin, infatti, riguarderanno anche settore giovanile e staff medico, vicino Del Vescovo. Gasperini - oltre ai rinnovi di Celik, Pellegrini e Dybala - si aspetta anche quattro rinforzi: due in attacco, un esterno di centrocampo e un centrocampista. Pepe (Porto) a Tzolis (Bruges) fino ai sogni Nusa e Greenwood. Ma il più avvicinabile è Summerville. Per il ruolo di vice Wesley a sinistra il nome nuovo è Obrador.