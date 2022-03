Il terzino portoghese al Manchester United non trova spazio

Pinto pensa al futuro, come riportano La Gazzetta dello Sporte Il Messaggero, e stringe per Diogo Dalot, 22 anni, terzino portoghese che al Manchester United non trova spazio. Ralf Rangnick a gennaio si era opposto alla sua cessione, a quanto pare ha cambiato idea. E la Roma è pronta ad accoglierlo in estate.