Dalla maratona al derby dell’Olimpico: in città un weekend da bollino rosso

La maratona di Roma e il derby all’Olimpico: sarà una domenica particolare per la mobilità cittadina, in una giornata caratterizzata dai grandi eventi sportivi . Dalle 8 alle 14,45 si svolgerà l’Acea Run Rome The Marathon, ovvero la 28esima edizione della maratona di Roma, con partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali: la strada sarà chiusa domenica per tutto il giorno. Previste anche la staffetta Run4Rome e la stracittadina Fun Race.

Alle 18, all’Olimpico, è poi in programma il derby Lazio-Roma. Previsto - si legge su 'Il Messaggero' - il consueto piano trasporti, con aree di parcheggio dedicate alle due tifoserie. Divieti di sosta saranno imposti su: largo Maresciallo Diaz; via dei Robilant; via Mario Toscano; via Salvatore Contarini (con esclusione dei ciclomotori); viale Antonino di San Giuliano; lungotevere Maresciallo Diaz; piazzale di Ponte Milvio; via Cassia (isola pedonale antistante la Chiesa della Gran Madre di Dio); l’intera area parcheggio di fronte al commissariato di polizia Ponte Milvio, in via Orti della Farnesina; lo spartitraffico a raso all’intersezione tra via Orti della Farnesina e via della Farnesina. Dal primo pomeriggio sono previste chiusure al traffico in: viale di Tor di Quinto nel tratto compresso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz; lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis; ponte Duca d’Aosta; lungotevere Maresciallo Cadorna; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria; lungotevere Oberdan.