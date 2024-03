Dal contratto di De Rossi al nuovo ds. È il mese decisivo per il futuro del club

Daniele è in piena corsa per restare in giallorosso. Modesto in dirittura d'arrivo. E il club cerca anche un altro manager

La partita contro il Lecce del 1 aprile segna l'inizio di un periodo chiave per il futuro di Daniele De Rossi alla Roma. Come riportato da Il Messaggero, ad aprile i giallorossi disputeranno il doppio confronto contro il Milan che può sancire l'approdo in semifinale in Europa League e cinque partite di campionato, tra cui lo scontro diretto contro il Bologna. Ma anche i match con Lecce, Lazio, Udinese e Napoli determinanti per il quarto posto. Nei prossimi trenta giorni potrebbe essere stato definito l'accordo con il nuovo direttore sportivo e magari già averlo annunciato. Un paio di giorni fa la Souloukou è stata avvistata in un ristorante della Capitale assieme all'ad del Monza Adriano Galliani. Dalla Roma spiegano che l'incontro è stato casuale, ma probabilmente con l'occasione si è parlato anche di François Modesto, il dirigente nel mirino della greca per sostituire Tiago Pinto. Ha già lavorato con Souloukou ai tempi dell'Olympiakos, periodo in cui è nata una stima reciproca. Circostanze che lasciano pensare ad un ingresso in società del francese a stretto giro. Stringerà rapporti con procuratori e intermediari, porterà avanti le trattative e chiuderà affari, ma preferirebbe non essere il frontman della società. Per questo servirà un altro profilo, più adatto a interfacciarsi con il mondo esterno.