La Roma - tornata padrona del proprio destino - da tempo ragiona sugli scenari che possono aprirsi arrivando tra le prime quattro. Anche perché i soldi che pioveranno a Trigoria non saranno pochi. Secondo una stima del quotidiano economico Milano e Finanza, i Friedkin di partenza incasserebbero 43,5 milioni. Questi sono i soldi garantiti, soltanto per essersi qualificati, ai quali poi vanno aggiunti quelli del percorso europeo. La Roma - sottolinea Stefano Carina su 'Il Messaggero' - dovrà comunque affrontare il discorso delle plusvalenze da attuare entro il 30 giugno e qui lo scenario non cambia. Almeno uno, presumibilmente due, saranno i pezzi da 90 che il club dovrà sacrificare sull'altare del Settlement Agreement.

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Ora, però, il futuro incute meno timore. Perché oltre ai soldi che la società aveva già garantito a Gasperini di stanziare per la prossima finestra di mercato (che il tecnico vorrebbe dirottati per 3-4 acquisiti di valore: due esterni offensivi, uno a sinistra e l’altro a destra, un terzino mancino e il sostituto presumibilmente di Koné), ci sono questi 43,5 milioni di base che potenzialmente arrivano quantomeno a 60 (per poi lievitare ulteriormente a seconda dei risultati sul campo). Capitolo rinnovi: per Dybala se ne parlerà la prossima settimana, Pellegrini aspetta di essere chiamato, con Celik si sta parlando da tempo. Ma chi dovrà occuparsi della ricostruzione del club sotto l'input tecnico dell'allenatore? Il favorito, considerando il muro resta D'Amico. Occhio però a Paratici: la sua permanenza a Firenze non è più così scontata. Entrambi hanno il gradimento di Gasp. Ma non basta. Perché c'è anche un settore giovanile da affidare (Michele Sbravati, ora alla guida della Juve, è il nome individuato ma per problemi personali ha preso tempo) e una sezione scouting da implementare e dirigere.