Dahl: “Ho fatto un grande passo. Non mi pento, in futuro brillerò”

Samuel Dahl è uno dei volti nuovi della Roma che ancora non è sceso in campo, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Il giovane terzino ha parlato ieri dal ritiro dell’Under 21 svedese: "Ho fatto il passo troppo grande? No. Sono qui da due mesi e ho un contratto di cinque anni. Nella mia stessa situazione in molti avrebbero fatto questa scelta. E se presto avrò la possibilità di giocare, il minutaggio aumenterà molto rapidamente". Fino ad oggi ha giocato solamente con la Primavera. È sceso in campo nella sconfitta contro la Fiorentina (unica stagionale), ma ancora non sa se ne giocherà altre: "Non c’è un piano in tal senso. È un dialogo che però sto portando avanti". Dahl ha richiesto di poter mettere minuti nelle gambe. Arrivato questa estate per circa 4 milioni di euro più bonus non è ancora riuscito ad esprimere il suo potenziale, ma è fiducioso per il futuro. Nel frattempo, a Trigoria prosegue il lavoro verso l’Inter. Ieri non si sono allenati in gruppo Dybala, El Shaarawy ed Hermoso. Tutti e tre puntano ad esserci alla ripresa del campionato.