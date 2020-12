Da titolare all’oblio, ma la porta si riapre. Pau Lopez si tuffa verso nuove sicurezze

Pau Lopez spera di rimanere imbattuto questa sera con il Torino. Da quando è a Roma, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, il clean-sheet non è di casa. Appena 4 in campionato su 32 presenze nella passata stagione, ora è a quota 0 su 2. Un po’ meglio in Europa League dove però il livello degli avversari si abbassa notevolmente: 3 su 8 lo scorso anno, 3 su 5 nell’attuale competizione. Pau ha però bisogno di ritrovare la fiducia che lo ha contraddistinto nelle prime uscite. A

C’è una sensazione d’insicurezza che ormai accompagna anche il più semplice appoggio di piede che invece, doveva essere – al pari della reattività tra i pali – il suo punto forte. Per intenderci: Mirante ha sbagliato contro il Napoli, responsabile di almeno 3 gol sui 4 subiti. Ma non va però dimenticato che il saldo del portiere napoletano rimane ampiamente attivo: se la Roma vince a Udine e non perde a Milano e a Verona (in campo, ndc) il merito è del 37enne di Castellammare di Stabia.

Per ricordarsi invece un match dove lo spagnolo è stato decisivo si fa fatica. Gli servirebbe una serata del genere, chiaramente con un risultato favorevole. Tornare a sentirsi importante, sfoderando personalità e carattere. Caratteristiche che sembra aver perso per strada.