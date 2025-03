Da Soulé a Celik, tutti in mostra per Mister X

L'identikit del nuovo allenatore della Roma è stato tracciato: "Chi viene sa che il club vuole arrivare in alto, saprà che per i primi due mercati non potremo fare spese pazze", ha detto Ranieri, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Lasciando da parte la lotta - anche un po' noiosa - tra giochisti e risultatisti, potrebbe trattarsi di uno abituato a lavorare con una squadra formata da un mix di giovani e giocatori con più esperienza. E gli ultimi rinnovi di Pisilli e Paredes vanno in questa direzione, in attesa di Svilar. Il profilo più adeguato sembra proprio essere quello di Gian Piero Gasperini. Bravo a valorizzare la rosa, ha acquisito esperienza europea e a Bergamo poche volte sono arrivati giocatori strapagati. Ma ci ha pensato Ranieri a bloccare tutto: "Non sarà lui". Verità o una bugia? Tra qualche settimana sarà tutto più chiaro, ma Gasp a Trigoria piace e potrebbe continuare ad utilizzare la difesa a 3. Inoltre, ritroverebbe anche Dybala dopo gli anni a Palermo e Mancini che più volte lo ha elogiato. E anche Cristante che però non sembra far parte degli intoccabili. Sir Claudio ha dato anche un altro indizio: "Magari all'inizio il nome potrebbe essere non apprezzato". Forse si riferisce a degli ex Lazio come Sarri e Pioli: il primo è stato al Napoli alla Juve mentre il secondo all'Inter e al Milan. C'è anche un'altra tipologia di allenatori che potrebbe fare al caso del progetto dei Friedkin. Tecnici giovani - meno esperti di quelli citati in precedenza - ma che stanno facendo bene. Farioli (idea di Ghisolfi) è stato scartato. Restano in lizza Italiano e De Zerbi. Entrambi sotto contratto ma che difficilmente direbbero di "no' alla Roma. L'ex Sassuolo, inoltre, conosce bene Balerdi. Obiettivo di mercato per la prossima stagione.