Champions eccoci! L'urlo di Gasperini è quello di milioni di romanisti. La Roma torna dopo 7 anni nell'Europa che conta. Questione di prestigio, certamente, ma la qualificazione nei primi quattro posti del nostro campionato regala tanti soldi. Ad una prima stima, una settantina di milioni tra introiti garantiti per essersi qualificati (43,5 milioni) ai quali poi vanno aggiunti gli incassi del botteghino , i bonus degli sponsor , quelli della Lega Calcio - scrive Stefano Carina su Il Messaggero - più il percorso europeo che ci si augura possa essere lungo ed entusiasmante (i premi Uefa prevedono 2,1 milioni a vittoria, 700mila euro per il pareggio nel 2026). Questione rinforzi: l'esterno offensivo a sinistra, quello a destra più il terzino mancino. A questi se ne potrebbe aggiungere un quarto se Koné dovesse essere sacrificato sull'altare delle plusvalenze. Vien da sé che i 70 milioni, sommati alle finanze che i Friedkin avevano già pensato di spendere per accontentare l'allenatore, permettono al club di alzare l'asticella degli obiettivi. Il sogno di Gasp è Nusa. nei radar giallorossi da tempo. La scorsa estate la richiesta del Lipsia gelò Massara: 60 milioni. Oggi, dopo una stagione di alti e bassi, si può prendere a qualcosa in meno. La Roma lo valuta 40-45 milioni. A Gasp piace molto Summerville del West Ham. Il West Ham è retrocesso in Championship ed è destinato a perdere i suoi pezzi da 90. In quest'ultima stagione ha osservato da vicino anche i progressi dello spagnolo Munoz. Stellina che l'Osasuna ha blindato con una clausola rescissoria di 40 milioni. Tuttavia il Real Madrid resta padrone del destino del calciatore. Ma non finisce qui: il mercato deve ancora iniziare e sono stati accostati anche Greenwood (Marsi-glia) e Pepe (Porto). L'importante sarà non perdere tempo. Fondamentale sarà conoscere quindi il nome del nuovo direttore sportivo che succederà a Massara. Tutte le strade portano a D'Amico.