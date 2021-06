Da Dzeko a Xhaka: adesso per Pinto si fa sul serio

Agenda fitta per il general manager che nei prossimi giorni incontrerà diversi procuratori

Redazione

Dopo due settimane trascorse in Portogallo, Tiago Pinto è tornato in Italia per cominciare la vera e propria opera di ristrutturazione della squadra, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

L'agenda fitta del general manager prevede al primo posto gli incontri con i procuratori che curano gli interessi di Pellegrini, Mancini, Dzeko e Florenzi.

Per quanto riguarda il capitano, la trattativa dovrebbe chiudersi entro la fine di giugno, così come quella che riguarda Mancini. Previsti incontri anche con Alessandro Lucci, manager di Dzeko e Florenzi: il bosniaco interessa alla Juventus, Alessandro, invece, è in attesa di una risposta del Psg che potrebbe riscattarlo per 9 milioni.

Sul mercato in entrata è ancora tutto fermo: da Trigoria segnalano che la negoziazione con l'Arsenal per Granit Xhaka è in stand-by per via delle richieste troppo onerose dell'Arsenal; Rui Praticio rimane il portiere preferito, ma il club sta lavorando anche su altri profili.