Non è un mistero che il tecnico aspetta rinforzi soprattutto sugli esterni - sia di centrocampo che d'attacco - e tra i primi nomi sondati c’è quello di Dodo, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Il contratto è in scadenza nel 2027 e i dialoghi col club per il prolungamento sono congelati, è nella lista dei partenti e la Fiorentina è pronta ad ascoltare offerte per non rischiare di perderlo a parametro zero. Sempre in Serie A fari puntati su Belghali del Verona (può giocare sia a sinistra che a destra) e Obrador (esterno sinistro) in caso il Torino decidesse di non riscattarlo dal Benfica. Uno scout giallorosso lo ha visionato a maggio nella partita tra i granata e l’Udinese. In lista per rinforzare la fascia sinistra anche Methalie del Tolosa. Il lavoro per D’Amico non sarà poco e l’obiettivo è quello di accontentare Gasperini, soprattutto in attacco. Sono almeno due le ali richieste: il sogno rimane Greenwood. La trattativa non è ancora entrata nel vivo ma la Roma ha iniziato a chiedere informazioni, il Marsiglia non ha intenzione di ascoltare offerte inferiori ai 50 milioni anche perché il 40% della vendita finirà nella casse del Manchester United.