Da Centocelle a Vercelli è sempre festa giallorossa

I tifosi della Roma festeggiano ancora la vittoria della Conference League, e lo fanno in tutta Italia

Redazione

È una dolce primavera per i tifosi romanisti, ancora in estasi per la vittoria in Conference League. L'entusiasmo è palpabile ovunque, anche su un Frecciarossa Roma-Bergamo delle 10:25 popolato da manager in giacca e cravatta ma con la Lupa tatuata sul cuore, scrive sul Messaggero Romolo Buffoni.

Come quel dirigente di una grande casa automobilistica incapace, a due settimane dal trionfo europeo, di contenere il suo entusiasmo. Alto come il tono di voce con cui dialoga al telefono. "Ao, Vercelli è 'na Centocelle con più zanzare", esclama. E poi s'infervora: "Come sarebbe a dire 'cos'è Centocelle'! È er quartiere mio, Centocelle giallorossa". Se sul maggior numero dei fastidiosi insetti nella cittadina padana, patria del riso, non esistono

riscontri oggettivi, ci sono evidenze statistiche sia in merito al numero dei residenti che equiparano Vercelli e Centocelle (50 mila a 60 mila), sia per la netta predominanza di cuori giallorossi nel quartiere a est della Capitale documentata dalla recente ricerca della Sapienza.

Ma il nostro, non pago della lezione di geotifo, incalza il suo interlocutore: "Mo' famme capì: Dzeko pure pure, ma che ce fate co' Mkhitaryan? Me sa che ar giapponese vostro je piace buttà soldi». Che poi Zhang, il presidente dell'Inter, sia cinese è un dettaglio. Perché Pechino in fondo è solo una Tokyo con più abitanti.