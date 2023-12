Da Azmoun a Pellegrini “alla Dybala”. Lo Special cerca una spalla per Lukaku

Una certezza in attacco c'è e si chiama Romelu Lukaku. Non è poco, anzi. Può fare la differenza con una giocata, una sponda, un movimento, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Romelu ha cambiato il destino dei giallorossi, è il punto di riferimento di chi gioca a centrocampo e di chi gli sta accanto. Come Dybala che con cui ha trovato la sintonia, peccato però che non riesca ad essere continuo per via dei ricorrenti infortuni. Con l'assenza dell'argentino, Mourinho dovrà cercare il partner ideale per Big Rom. Il maggiore indiziato è Azmoun che ha superato il sovraccarico al polpaccio rimediato con la Fiorentina. È stato impiegato 26 minuti col Bologna e domani potrebbe partire titolare contro il Napoli. II suo unico gol stagionale è stato con il Lecce dopo essere subentrato ad Aouar, pesantissimo perché ha innescato la rimonta centrata proprio da Romelu al 94. In Coppa non ha mai giocato perché fuori dalla lista Uefa, peccato perché in Europa qualche chance in più avrebbe potuto averla. Inoltre, gli unici 45 minuti disputati tutti di fila li ha fatti recentemente contro il Sassuolo subentrando a Bove a fine primo tempo. Il Napoli potrebbe essere un banco di prova per incidere su una stagione ad oggi quasi anonima. Non solo Sardar, ma per quel posto concorre anche Belotti se non fosse che ha inanellato quattro panchine consecutive contro Lazio, Udinese, Sassuolo e Fiorentina. Ma quando è stato chiamato in causa con il Bologna, non si è imposto. Le occasioni le ha avute, ma non le ha sfruttate nonostante fosse il terminale offensivo e punto di riferimento per l'attacco. Il Gallo è più uomo di Coppa, lì ha realizzato tre reti contro Servette (2) e Sheriff (1).