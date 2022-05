Cyriel Dessers, l’antidivo: “Nessuna paura, possiamo vincere”

Il capocannoniere della Conference sfida Abraham. Una carriera nata tardi e una nuova dimensione con Arne Slot, le finali lo esaltano: ecco l'identikit del bomber del Feyenoord

Cyriel Dessers, in corsa con Tammy Abraham per il titolo di capocannoniere della Conference League -10 gol per il belga-nigeriano, 9 per l'inglese - è nato a Tongeren e proprio questo luogo invita alla riflessione. Tongeren non è solo la più antica città del Belgio, ma è anche il luogo in cui le legioni di Giulio Cesare, cadute in una trappola, furono sconfitte da Ambiorige, capo degli Ebuoni, tribù gallica. Dessers non raggiungerà mai questi livelli, ma in questo momento è il personaggio più in vista della cittadina, poco più di 30 mila abitanti, inizia sul Messaggero Stefano Boldrini.