Cristian ed Edoardo, due baby già grandi

Vlpato fa parte della scuderia di otti, Bove è stato scoperto e portato a Trigoria da Bruno Conti

Uno è nato a Camperdown, un sobborgo occidentale di Sydney, l'altro ha mosso i primi passi nella scuola calcio di Roma nord la Boreale Don Orione scoperto da Bruno Conti. Volpato e Bove, oltre che dai gol di ieri (che hanno visto segnare per la prima volta due ragazzi nati dopo il 2002 nella stessa gara di Serie A) sono accumunati anche con il felling con due campioni del mondo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.Cristian fa parte della scuderia di Totti ("Per me è un fratello maggiore") mentre Edoardo è stato scoperto da Bruno Conti. Nella grigia serata contro il Verona il sorriso e il bacio verso il cielo del classe 2003 più l'urlo alla De Rossi del ragazzo nato e cresciuto il quartiere Appio Latino, rappresentano la speranza di una Roma diversa migliore.