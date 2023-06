Cristante fino al 2027. N’Dicka si regala il ‘5’

Non solo arrivi e cessioni, la Roma consolida anche quello che ha. Dopo l'annuncio del rinnovo di Smalling, arriva quello di Cristante: firma fino al 2027 e percepirà 2,8 milioni a stagione (più bonus), scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. “Quest’anno soprattutto la componente sfortuna non ci ha aiutato particolarmente. Con qualche infortunio in meno saremmo riusciti a conquistare la Champions attraverso il campionato”, ha detto il centrocampista. Un accordo già trovato da tempo, ma che la società ha voluto ufficializzare solo a campionato fermo per non alterare gli equilibri. L'azzurro è tra i fedelissimi di Mourinho e ora con l'arrivo di Aouar avrà la possibilità di rifiatare ed aumentare ulteriormente la resa. Quella che certamente non mancherà nel reparto arretrato dopo l'acquisto di Ndicka. Curioso come l'ivoriano, pur non essendo stato ancora annunciato, si sia fatto immortalare con la maglia numero 5 insieme al presidente della Federazione, Diallo. Tornando alla mediana, difficilmente potrà contare sull'innesto di Frattesi: la trattativa che sta andando avanti in queste ore con il Sassuolo prescinde dall'arrivo dell'ex romanista. È incentrata esclusivamente sulla cessione di Volpato e Missori che inizialmente sarebbero partiti per la somma totale di 9 milioni. A far saltare il banco la vendita di Tahirovic all'Ajax per 5 milio ni più 3,5 di bonus.