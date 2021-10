Covid, infortuni e rientri last minute: per Allegri la formazione è un rebus

Out Rabiot, anche su Bentancur e McKennie c'è più di qualche dubbio

Non è senz'altro facile il compito di Massimiliano Allegri, che in vista della Roma dovrà fare i conti con più di qualche grattacapo di formazione. Non ci sarà Rabiot, causa Covid, e anche su Bentancur e McKennie c'è più di qualche dubbio, come riporta Il Messaggero. Unica certezza Locatelli, con il tecnico bianconero che potrebbe anche sfoderare il colpo a sorpresa e passare ad un 4-2-3-1. Anche in attacco c'è il rebus. Reparto offensivo: ieri Dybala e Morata hanno seguito un programma di lavoro personalizzato sul campo. Nessuno dei due è ancora pienamente recuperato, ma per l'argentino c'è qualche speranza in più. L'obiettivo di Allegri è averlo almeno in panchina per la sfida con la Roma.