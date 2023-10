Corona rivela altri dettagli su Zaniolo: “I genitori hanno pagato 120mila euro”

Incredibile, ma vero. Come riportato da Alberto Abbate e Giuseppe Mustica su Il Messaggero, Fabrizio Corona detta l'agenda del calcio: "Spalletti si deve vergognare a darmi dello sciacallo. Io difendo l'orgoglio italiano. Noi siamo invece rappresentati da Buffon, che per anni ha giocato solo a poker". Dopo le sue rivelazioni, Fagioli e Tonali si sono autodenunciati, Zaniolo continua invece a negare di aver scommesso sul suo sport. Secondo La Verità, la talpa di Corona sarebbe tal Antonio Esposito, ex Primavera dell'Inter ai tempi di Mourinho. Napoletano residente alla Spezia e amico di Nicolò, inserito nel registro degli indagati a Torino. Da lui sarebbe venuto fuori anche il nome di Nicola Zalewski e da ieri dillingernews ha pubblicato pure un video dove si vede Sardar Azmoun guardare una corsa di cavalli mentre è all'Olimpico. In questo caso però non c'è niente di rilevante sotto l'aspetto penale e nemmeno per la giustizia sportiva perché non è vietato scommettere o di giocare d'azzardo basta che sia su siti legali e non sul calcio. Diverso dal caso Fagioli su cui Corona insiste che "la Juve sapeva tutto". Il club bianconero smentisce, ma tanti tremano ancora in Serie A (Serie B e Lega Pro) e soprattutto temono di essere risucchiati nella macchina del fango.