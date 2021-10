Cori contro Napoli, interviene lo speaker

L'Olimpico si schiera contro Spalletti e lui ringrazia con la mano. Nota negativa: gli ululati razzisti in chiusura di primo tempo

Ritorno bollente all'Olimpico per Luciano Spalletti. Come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, il tecnico ha incassato i fischi durante la lettura delle formazioni, e uno striscione in "Tevere" ("Roma ti schifa"), ma il momento più caldo è stato a pochi minuti dal fischio finale. Dalla curva sud è partito il coro "Spalletti pezzo di m...", sono bastati pochi secondi per scatenare la reazione dell'allenatore che ha alzato la mano ironicamente in segno di ringraziamento. Poco dopo, il coro a favore di Francesco Totti ("c'è solo un capitano"), quasi a ricordargli che la gestione dell'ex numero 10 non gli sarà mai perdonata. Al centro dei pensieri della curva, il disastro di Bodo: nei giorni scorsi era trapelata l'ipotesi di un rimborso dalla società ai 395 tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta. Ipotesi che gli ultras non hanno gradito, rimandando al mittente l'offerta: "Non ha prezzo il nostro amore. Il risarcimento lo vogliamo dal campo fino a fine stagione", è il testo dello striscione durante l'inno. Che la Roma ha fatto suonare dopo quello della serie A nonostante il "no" della Lega. Nota negativa: qualche ululato razzista verso Osimhen e l'arbitro poco prima della fine del primo tempo. Lo speaker dell'Olimpico costretto più volte a ricordare le sanzioni previste per chi insulti i giocatori con offese di stampo discriminatorio e razziale.