Coppa in mostra per i tifosi: Colosseo o Campidoglio

Il trofeo, o meglio la Coppa Henri Delaunay in onore del primo segretario generale dell'Uefa e promotore della prima edizione della manifestazione, per ora è custodito nella stanza del presidente della Figc, Gabriele Gravina al quinto piano del palazzo della Federazione in via Allegri. Resterà lì insieme agli altri trofei vinti dalla Nazionale nel corso della sua storia. Ma prima di andare in pensione affronterà un altro viaggio: un Trophy tour che partirà da Roma, scrive Emiliano Bernardini su Il Messaggero. L'idea è ancora in embrione ma lunedì sono già state gettate le basi. O meglio il presidente Gravina ne ha parlato con la sindaca Virgina Raggi. La coppa in mostra per i cittadini. Così che tutti possano vederla da vicino avere una fotografia. Un'idea nata con l'intento di condividere, di regalare a tutti un altro sorriso. Chiaro che tutto andrà ponderato nei minimi dettagli e soprattutto sulla realizzazione o meno dell'evento peseranno il numero dei contagi da qui alle prossime settimane. I luoghi possibili dove esporre la coppa sono il Colosseo o il Campidoglio. Spazi aperti facilmente organizzabili in base alle normative anti covid.