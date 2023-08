Conti dà il via alla corsa Champions

In panchina, il braccio dello Special, come per tutta l'estate, sarà Rapetti, che di mestiere fa il prepa-ratore atletico ma ad Albufeira ha preso in mano la bacchetta di comando

L'Olimpico c'è, la Roma pure ma non è ancora completa e Mourinho - che oggi torna a parlare in conferenza stampa - lo sa, dal giorno in cui si è rotto Abraham, ultima giornata dello scorso campionato. Sono passati più di due mesi eppure lì davanti c'era e c'è sempre il solo Belotti, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Era noto come per il via sarebbero mancati all'appello Dybala e Pellegrini e partire con l'handicap non è il massimo per Mou, che quest anno ha il compito di riportare la Roma in Champions, al suo terzo - e forse ultimo - tentativo. Mourinho guiderà le operazioni dall'alto, e si sapeva anche questo (tornerà sulla panchina giallorossa soltanto alla terza giornata contro il Milan, a causa dei 10 giorni di squalifica in seguito ai provvedimenti presi dopo le vicende con l'arbitro Chiffi), non ci saranno nemmeno i suoi collaboratori Foti, Santos e Salzarulo.