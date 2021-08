Conference League: oggi i sorteggi dei play-off

La squadra di Mourinho, che sarà tra le teste di serie della competizione, conoscerà la possibile avversaria

A Nyon alle ore 14 la Roma conoscerà solo la possibile avversaria in Conference League, come riporta Il Messaggero. La formula complicata del torneo non permetterà subito ai giallorossi, inseriti nel gruppo 4, di sapere che affronteranno. La squadra di Mourinho sarà tra le teste di serie della competizione.