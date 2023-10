Con Paulo e Pellegrini in infermeria Mou ora pensa al doppio centravanti

Due torri per l'attacco della Roma. Anche se Mourinho non ama avere due centravanti di peso, quella con Belotti e Lukaku, ad oggi, appare l'alternativa più percorribile e convincente per far fronte all'emergenza, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. I recenti infortuni di Pellegrini (confermata ieri dal club la lesione ai flessori) e Dybala obbligano lo Special a fare di necessità virtù. La certezza è Big Rom, sempre titolare (eccetto con il Milan) da quando è arrivato nella Capitale con sette gol in otto pre senze all'attivo (il belga viaggia ad una media di una rete ogni 87 minuti). Ma senza l'argentino a rifinire alle sue spalle, o il capitano a fare da connessione tra il centrocampo el'attacco, il rischio è che possano arrivare meno palloni puliti. Dunque, sarà determinante l'inte sa con il Gallo che di ruolo è centravanti come lui, ma già a Cagliari ha dimostrato di sapersi esaltare con il belga vicino. D'altronde Lukaku non è un attaccante egoista, ama mettere in porta i compagni o comunque liberargli la strada per il gol. Possono anche alternarsi nelle azioni di contropiede come accaduto nella terza rete contro i sardi: lancio di Paredes da centrocampo, il Gallo vola verso la porta, frena, poi sterza per smarcare il difensore e segna. Romelu in quel caso è rimasto dietro a recuperare lasciandogli piena libertà. La rete del 4-0, invece, è stata innescata da Belotti con un cross basso dalla destra per Paredes indirizzato fuori area. Leo poi ha servito di prima l'ex Chelsea in area che si è aggiustato il pallone e ha chiuso la partita. Insomma, queste sono due delle decine situazioni offensive in cui le due torri possono cooperare e segnare gol per la Roma.