Con o senza Zaniolo?

La Roma è più spregiudicata, imprevedibile, sfrontata con Nicolò in campo, più equilibrata, compassata e quadrata senza

E qual è il miglior modo per affrontare il Feyenoord? Aggredirlo, come già accaduto nel match di ritorno col Bodø, o gestire le risorse come fatto contro il Leicester, consapevoli che l’importante sarà non subire un gol perché prima o poi la Roma il suo lo segna?

Mercoledì è l’atto finale. Per un club e per una tifoseria che non vincono nulla da 14 anni; per una proprietà che si è impegnata in poco meno di due stagioni per 549 milioni; per lo stesso Mourinho che proprio il 25 maggio deve rispolverare e rilanciare il suo marchio di fabbrica Special, fermo ormai dal 2017. E non può non esserlo anche per Nicolò. Che si appresta a vivere la sua prima finale in carriera.