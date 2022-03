Con Mou mai sfavoriti

José non concepisce un risultato negativo, prima di scendere in campo. E’ un trascinatore, necessario in un derby. I tifosi lo capiscono e si esaltano

Partire sfavoriti al derby non è un brutto segno, scrive Paolo Liguori su Il Messaggero nella sua rubrica 'Curva Sud'. E partire battuti, con Mou in panchina, è un controsenso. José non concepisce un risultato negativo, prima di scendere in campo. I tifosi lo capiscono e si esaltano. E’ un trascinatore, necessario in un derby. Certo, la Roma può risentire della partita di giovedì sera, la stanchezza è stata soprattutto nervosa ma una squadra stanca non ribalta i risultati negli ultimi minuti. Vale anche per il derby di andata, dove ci fu uno dei primi episodi arbitrali che lo fecero esplodere. In una cosa non concordo con l’allenatore: ha detto che Sarri si è riposato con la sigaretta in bocca, mentre la Roma consumava energie. Non lo credo: Sarri è esperto e parzialmente insoddisfatto, avrà masticato nervosamente l’ennesima sigaretta. Forza Roma.