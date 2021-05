Con la spranga a Trigoria. La follia di papà Scamacca

Analisi dell'episodio di ieri che vede coinvolto il padre del calciatore ex Roma

Come un kamikaze, armato di mazza da baseball, ha sfondato la sbarra dell'ingresso del centro sportivo di Trigoria. Ha mandato in frantumi i vetri del gabbiotto del vigilante, con indosso una felpa del Sassuolo, società che detiene il cartellino del figlio. Gianluca Lengua e Alessia Marani su Il Messaggero ripercorrono la vicenda che vede coinvolto il padre del calciatore ex Roma Gianluca Scamacca, salito alla cronaca nella giornata di ieri per essersi introdotto nel centro sportivo "Fulvio Bernardini" armato di spranga e aver seminato il panico. Con l'arma ha colpito anche tre auto dei dirigenti Tiago Pinto, Maurizio Lombardo e Morgan De Sanctis. Il suo obiettivo sarebbe stato Bruno Conti, verso il quale si stava dirigendo dopo essere entrato nella palestra e nella piscina, spaventando i bambini di 11 e 12 anni dell'accademy romanista. Tutto questo urlando e bestemmiando, prima di essere fermato dalla polizia e arrestato. Emiliano Scamacca ha mantenuto un comportamento collerico anche una volta messo nella volante, spaccando il vetro posteriore con un calcio. Su di lui è stata spiccata una denuncia per danneggiamenti. Nella serata di ieri, il figlio Gianluca ha voluto prendere le distanze dal comportamento del genitore, affermando di non avere rapporti con lui, se non saltuari e che il padre non ha mai gestito la sua carriera. Il calciatore, attualmente al Genoa in prestito dal Sassuolo, è cresciuto nel vivaio giallorosso e nel 2015 è passato al PSV, in Eredivisie. Dopo questo episodio verrà rafforzata la sicurezza per l'ingresso di Trigoria.