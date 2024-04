Con la Juve si gioca il 5 maggio alle 20.45

I giallorossi non giocheranno ancora una volta alle 15, non accade da Roma-Torino 1-1 del 12 novembre 2022

Sono stati ufficializzati dalla Lega di Serie A, gli anticipi e i posticipi della trentacinquesima giornata di campionato che si giocherà nel fine settimana tra il 3 e il 6 maggio, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La Roma affronterà la Juventus domenica 5 all'Olimpico (ore 20.45). I giallorossi non giocheranno ancora una volta alle 15, non accade da Roma-Torino 1-1 del 12 novembre 2022.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.