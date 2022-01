Con la Juve Ibanez pronto a cambiare ruolo

Il brasiliano ancora titolare, potrebbe anche giocare esterno ma Mourinho spera di poter schierare subito Maitland-Niles a destra

La Roma è in piena emergenza in vista della partita con la Juventus di domani: in difesa non ci saranno Karsdorp e Mancini entrambi espulsi contro il Milan. Il problema più serio riguarda la corsia di destra: Mourinho nel suo 3-5-2 sta pensando di schierare Maitland-Niles titolare. Se - come scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - tutti i documenti saranno in ordine entro oggi, allora l'ex Arsenal occuperà il posto sulla corsia di destra, con il resto del centrocampo confermato. La linea difensiva sarà formata da Kumbulla, Smalling e Ibanez. Al contrario l'alternativa è dirottare Ibanez esterno e in difesa scalare Cristante. Difficile il ritorno al 4-2-3-1.