Con la Dea senza Diawara e Pedro

La Roma fa la conta degli indisponibili in vista della partita con l‘Atalanta. Fonseca da Torino è tornato senza lo squalificato Diawara e Pedro, fermato da un risentimento muscolare. Lo spagnolo non si è ancora sottoposto agli esami strumentali, lo farà oggi o al massimo domani, ma salterà il match contro la squadra di Gasperini. Sta provando a recuperare Smalling, in fase di miglioramento ma ancora troppo indietro per sperare in un posto da titolare, scrive Gianluca Lengua su “Il Messaggero”. Assenti anche Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy. La formazione di giovedì sarà quindi per gran parte obbligata. L’unico ballottaggio sembra essere quello tra Calafiori e Peres.