Con il Sassuolo si riparla di Frattesi. Per l’attacco Zaha e Arnautovic

Se vendere è la priorità di Tiago Pinto per giugno, quella di José Mourinho è di avere una squadra completa da allenare entro il raduno di luglio. La pazza idea di quest’anno - come riporta Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - si chiama Mauro Icardi, ma nessuno a Trigoria conferma. L’incontro di ieri tra Tiago Pinto e il dg del Sassuolo Carnevali è servito al dirigente emiliano a capire se ci fossero margini per piazzare Frattesi. Magari inserendo nella trattativa Volpato e Tahirovic, due gioiellini che i giallorossi sarebbero pronti a sacrificare. Al momento, però, la Roma ha necessità di incassare e non spendere. Né sembra calda la pista Berardi. Pinto nei prossimi giorni farà altri incontri, viaggerà in Inghilterra per provare a cedere Ibanez e parlerà con l’Inter per vendere Spinazzola.