Con i 4 tenori si può

Aspettando Wijnaldum ormai prossimo a sbarcare a Roma, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, Mourinho si gode una bella vittoria contro il Tottenham che rovina il compleanno a Conte (oggi l'ex ct festeggia 53 anni). Decide Ibarie b ma il segnale lanciato da Jose è un altro: Dybala e Zaniolo possono giocare insieme. Non è qualcosa da sottovalutare e di scontato. Soprattutto in ottica mercato, con una sessione che chiuderà soltanto tra un mese. Se l'olandese regalerò ulteriore imprevedibilità e soluzioni in mediana, Paulo e Nicolò possono garantire qualità e potenza a supporto di Abraham.

Ieri il sacrificato di turno è stato Pellegrini, arretrato per un'ora in coppia con Cristan= te. in ua ruolo piu di copertura che di fantasia. Ma l'esperimento dei 4 tenori insieme ha convinto, Soprattutto perché anche Zaniulo ha garantito quella copertura che, non sempre nella passata stagione, è sembrata essere nelle sue corde.