Come Lukaku non c’è nessuno

Lukaku più di così difficilmente può fare. È leggermente sotto (-1) soltanto alla partenza migliore ottenuta in carriera all'Inter (14 gol in 18 giornate) anche se ha ancora 9 partite per eguagliarla ed eventualmente superarla. Ora viaggia con 6 reti in 9 partite, 8 da titolare in serie A, alle quali aggiungere le 3 in altrettante gare in Europa League che lasciano la serie iniziata quando giocava nell'Everton (stagione 2014-15) ancora aperta. Romelu segna da 14 match consecutivi per un totale di 18 centri. Il primo al Wolfsburg, l'ultimo allo Slavia Praga. E proprio contro i cechi, non si vuole fermare archiviando così la pratica qualificazione in anticipo.