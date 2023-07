Code per il nuovo kit. Mercato: Adama Traoré e Llorente

L'attaccante, svincolatosi dal Wolverhampton, è in pole per vestire la maglia giallorossa

Un successo da record per la nuova maglia della Roma firmata Adidas, come scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Dopo 30 anni la casa d’abbigliamento tedesca torna a vestire i giallorossi e fuori dagli store si sono create code di tifosi pronti all’acquisto. Un successo per una casacca che era stata svelata già attraverso alcuni leak (da ieri si conosce anche la versione bianca) che però non ne restituivano un’immagine corretta. Tra i nomi stampati sulle maglie, il più richiesto è stato quello di Dybala .

E chissà che non ci sia bisogno anche di una taglia XXL per Adama Traorè: dopo che il Milan lo ha messo in stand-by, la Roma è pronta a farsi avanti. Attesa l’ufficialità per Llorente. Vina verso la conferma in prestito al Bournemouth.