Ciclone Abraham

Prima da incorniciare per Tammy Abraham

I suoi scatti verso la porta. E quelli dei fotografi che non lo fanno mai uscire dall'obiettivo. Sotto i riflettori c'è il gigante sbarcato da Londra. Si riaccende subito l'Olimpico e impazzisce per Tammy Abraham, l'erede di Dzeko che, se nei prossimi 5 anni farà scattare i bonus inseriti nell'affare, diventerà l'acquisto più caro della storia romanista: 45 milioni. Dimenticato alla svelta il bosniaco ex capitano. Come scrive Ugo Trani su Il Messaggero, i tifosi accarezzano il nuovo centravanti e sentono il ruggito del Re Leone. Nessuno si è fidato di Mou (i Friedkin e Pinto sì, rilanciando a Londra per poi brindare a Ferragosto), alla vigilia della partita con la Viola. "È pronto", debutto da titolare. Non per mettere la faccia sull'investimento. Mossa tattica. Tammy piazzato alle spalle dei centrocampisti della Fiorentina per fare il pivot in libertà e al tempo stesso il contropiedista. Zaniolo lo accompagna in campo nel walking around, un'ora e mezza prima del via. L'attaccante tira fuori l0 smartphone: è il suo primo scatto all'Olimpico. Sul suo profilo la compagna Leah Monroe sorride e scrive: "Forza Roma". Tammy farà lo stesso, con la penna e con la tastiera, prima di lasciare lo stadio e tornare in albergo: si ferma per selfie e autografi con alcuni giovani tifosi. La notte è adesso completa. Come la sua prestazione: incassa il rosso, al primo sprint, per il portiere avversario, disegna gli assist per Mkhitaryan e Veretout e in mezzo colpisce la traversa staccando di testa. Esulterà con la Sud dopo la rete del sorpasso definitivo. Basta e avanza per la standing ovation. L'Olimpico, finalmente con i tifosi dopo il lungo digiuno, si abbuffa di passione. Anche Tammy applaude il pubblico dopo i suoi 68 minuti ciclonici. Omaggerà i tifosi nel day after: "Bravi, siete stati fantastici. Ci rivediamo presto". Esce per l'indurimento del flessore. Il testimone passa a Shomurodov, già 3 reti in 3 partite con la Roma. Sta per calare il suo poker che sarebbe stato anche quello della Roma. Ma alla gente va bene così. Perché vede improvvisamente doppio. Eldor e Tammy, centravanti in tandem nel 4-2-3-1 di Josè che conferma: "Possono coesistere".