Chimenti (pres. Federgolf): “Aspetto Friedkin alla Ryder Cup”

Sembrava impossibile ospitare la Ryder Cup di golf in Italia, al sogno diventato realtà il 14 dicembre del 2015 mancano solo mille giorni: “Impossibile era per gli altri, io ci ho sempre creduto, per questo mi davano del pazzo o del visionario” dice Franco Chimenti, presidente della Federgolf e Vicepresidente Vicario del Coni, intervistato da Massimo Caputi su Il Messaggero.

Friedkin, che sembra prossimo ad acquisire la Roma, è un grande appassionato di golf. “Non lo conosco, ma penso che sarebbe un volano importante. Lo aspetto con interesse e non escludo che lo stesso Trump possa essere presente alla Ryder Cup del Marco Simone“.