C’era una volta il fortino Olimpico: solo tre successi

Lo stadio Olimpico in campionato non è più un fortino. O meglio, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, non lo è stato per la prima parte della stagione in cui l’entusiasmo dei tifosi non ha contribuito a condizionare positivamente le prestazioni di Abraham e compagni. Su sei partite giocate in campionato tra le mura amiche, solo tre hanno dato esito positivo. E tra l'altro contro tre squadre neo-promosse dalla Serie B(Cremonese, Monza e Lecce).