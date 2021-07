C’è Vina oltre Spinazzola

Il terzino arriva dal Palmeiras. Accordo trovato: 10 milioni più 3 di bonus

"Corsa e sacrificio". Somiglia allo slogan della nuova Roma di Mourinho. In realtà, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, sono le parole spese da Fabian Coito, ct della Sub20 uruguaiana vincitrice del Sudamericano di categoria in Ecuador nel 2017, quando gli chiesero due caratteristiche per fotografare Matías Viña. Sono trascorsi 4 anni e oggi il terzino sinistro del Palmeiras (in passato vicino al Milan) diventerà un nuovo calciatore giallorosso, preso per sostituire Spinazzola fermo fino a febbraio. A Trigoria si sussurra che sia stato proprio lo Special One ad indicarlo, sorpreso dalla facilità di spinta e dalle grandi doti atletiche del 23enne dal piede educato, espresse nell'ultima Copa America. Quale sia la paternità della scelta a questo punto poco importa. Viña in giornata firmerà via fax il contratto. Nella tarda serata di ieri i club hanno trovato l'accordo: 10 milioni più 3 di bonus (40% sarà girato al Nacional). Matías sarà il settimo uruguaiano nella storia romanista dopo Ghiggia, Schiaffino, Fonseca, Guigou, Goicoechea e Nico Lopez.