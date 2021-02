C’è un calciomercato ancora aperto. È quello degli svincolati di lusso

Il sipario sul calciomercato invernale è calato lunedì. Ma per chi è alla ricerca di rinforzi esperti e low cost, le occasioni non mancano, scrive Eleonora Trotta su Il Messaggero. La lista degli svincolati è lunga, capeggiata da Diego Costa. In molti, però, ritengono il suo ingaggio un altissimo rischio. Affascina di più il possibile tesseramento di Sturridge o di Pato, anche se entrambi sono alle prese con problemi fisici.

Non mancano, poi, le conoscenze italiane tra i centrocampisti disoccupati, a partire da Birsa e Schöne. L’ex Genoa al momento aspetta proposte concrete dall’Olanda. Anche i due ex Milan Honda e Jose Mauri sono senza squadra. In difesa c’è una vecchia conoscenza della Roma: Yanga Mbiwa, classe 89. Ricordato ancora con affetto per il suo storico gol nel derby, il francese è libero da quando è terminato il suo contratto con il Lione. Sempre per il reparto arretrato risaltano i nomi di Skrtel e Sagna.

Sono anche i giorni delle panchine bollenti. In Italia e all’estero. Con una particolarmente scottante, ovvero quella di Villas Boas all’Olympique Marsiglia. Al suo posto i francesi hanno avuto dei contatti indiretti anche con Sarri ma il tecnico ex Napoli e Juve non appare convinto di prendere una squadra in corsa.