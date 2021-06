C’è profumo d’intesa tra Roma e Xhaka. Florenzi si allontana

Lo svizzero mette like a un post di Mou. L'azzurro glissa sul suo ritorno a Trigoria

Lo svizzero prossimo avversario dell'Italia al 16 giugno continua intanto a spargere indizi social. L'ultimo è il classico "mi piace" ad una foto postata un paio di giorni fa da Mourinho. I Gunners, forti di un contratto che scade il 2023, sono fermi sulla richiesta di 25 milioni e hanno rimandato al mittente la proposta di 15 milioni avanza dalla Roma. Schermaglie inevitabiliche a Trigoria contano di aggirare quanto prima con gli immancabili bonus. Sempre in premier Pinto ha fatto il primo passo per Rui Patrizio con la regia di Mendes. Offerti 7 milioni di euro. Continuano i contatti con il Rennes per Nzonzi, Pinto chiede 7,5 milioni ma il club francese gioca al ribasso. No di Under al Fenerbahce, per Santon dopo il Basaksehir si è fatto avanti il Lorient. Florenzi è sempre più lontano dalla Capitale: il Psg non l’ha riscattato e a Trigoria sembra solo di passaggio. Dal ritiro della Nazionale ieri ha glissato sulla possibilità di lavorare con lo Special One: “Io allenato da Mourinho? Ancora non ci ho pensato, vi dirò più avanti. Dopo il torneo vado in vacanza".